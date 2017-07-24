GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında eski milli futbolcular, 10 ilde hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya gelecek.

Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesiyle, Türk futbolunun efsane isimleri önümüzdeki dönemde de hükümlü gençlerle buluşacak. Ceza ve İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olan gençlerin, aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla beraber vakit geçirmeleri, gençlerin sosyalleşmesine ve sosyal rehabilitasyonuna katkı sunulmasını amaçlayan proje 10 farklı ilde gerçekleştirilecek.



İLK PROGRAM TRABZON'DA



Projenin ilk durağı 28 Temmuz'da Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olacak. Proje daha sonra, Eskişehir (18 Ağustos), Şanlıurfa (8 Eylül), Gaziantep (5 Ekim), Van (26 Ekim), Bursa (17 Kasım), Bolu (23 Kasım), Kahramanmaraş (30 Kasım), Hatay (7 Aralık) ve Ankara (14 Aralık) ile devam edecek.



EFSANELER TECRÜBELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞACAK



Gençlere tecrübelerini aktarmaları için aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolculardan Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı Ve Oğuz Çetin, proje kapsamında tutuklu ve hükümlü gençlerle bir araya gelecek. Eski milli futbolcuların, gerçekleştirecekleri panellerle gençlerin sosyalleşmesi ve rehabilite edilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Panelin ardından Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali'nin programının devamında, efsane futbolcular gençlerle birlikte bir gösteri maçı yapacak.