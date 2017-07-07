"Transferlerin yüzde 90'ı bitti, oyuncu satmadan alamayız" "Önümüzdeki sene umarım çifte standartlar kalkar"

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Basketbolda bir Obradovic varsa futbolda da Aykut Kocaman var" ifadelerini kullandı.



BASKETBOLDA OBRADOVİC VARSA FUTBOLDA DA AYKUT KOCAMAN VAR



Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Uslu'nun açıklamaları şöyle;



"Son iki sene büyük travmalar geçirdik. Geç antrenör değişikliği bir takım şeyler yaşadık. Şu anda Aykut Kocaman başa geldi. Basketbolda bir Obradovic varsa futbolda da Aykut Kocaman var. Nasıl basketboldan Ozan Balaban sorumluysa futbolda da yönetici arkadaşımız Ali Yıldırım sorumlu. Aynı şekilde düzen getireceğiz. Futbola sonuca dayalı bir şey, biz inanıyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımız var bu sene. Hep beraber F.Bahçe'yi başarıya taşıyacağız.



TRANSFERLERİN YÜZDE 90'I BİTTİ, OYUNCU SATMADAN ALAMAYIZ



Transferlerin yüzde 90'ı bitti, bazı şeyler gelişirse yeni transfer olabilir. Oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Birini satabilirsek alacağız. Şu anda satmadan alamayız. Volkan Şen ve Van der Wiel kulüp bakıyorlar. Van der Wiel inşallah takip çıkar. Volkan Şen'e şu anda teklif yok, menajerleri olabilecek diyorlar. Finansal Fair play anlaşmasına uygun ilerliyoruz.



Taraftarlar yıllardır yıldız transferlere alışmış, onlara da hak veriyorsun. Yaptığımız transferler faydalanma açısından hepsi özel seçilmiş oyuncular. 2-3 aydır çalışılmış isimler.



LENS'E TEKLİF YAPTIK



Lens'e resmi teklif yaptık. Menajeriyle en az 5 kere konuştuk, önce yüksekten uçuyordu, şimdi belli bir seviyeye geldiler. Problem Sunderland. Menajeriyle konuştuk, Sunderland'ı hallederse alacağız dedik. Lens geçen sene sıfır maliyetle geldi. Bu tür oyuncuları beklemek gerekiyor. Acelemiz yok. Sunderland 6-7 milyon Euro'dan aşağı vermeyiz dediler.



Volkan Şen Beşiktaş'a gidebilir. Biz öyle şeyleri aştık.



Kjaer ile ilgili bize resmi yazılı bir teklif yok.



ADVOCAAT'A GÖNDERME



SAVAŞA GİDERKEN ASKERLERLE İLGİLİ OLUMSUZ KONUŞULMAZ



Advocaat iyi bir insandı, biraz fazla Avrupalıydı. Savaşa giderken askerlerle ilgili olumsuz konuşulmaz. Bu askerler işe yaramaz denmez. Sen bu takımla Monaco'yu yendin, Manchester United'ı yendin, Feyenoord'u iki kere yendin. Beşiktaş'a 1 yendin berabere kaldın. G.Saray'ı iki kere yendin. Bu takım bunları yenecek güçteydi ama devre başladığında Adana ile berabere kalırsan taraftar kızar taraftar olarak. Yaz çalışmaları çok önemli, belki de o çalışmaları iyi yapamadı.



ÖNÜMÜZDEKİ SENE UMARIM ÇİFTE STANDARTLAR KALKAR



Umut ediyoruz ki önümüzdeki sene çifte standartlar ortadan kalkacak. Çifte standart evvelki sene başladı. Evvelki sene Alman forvetleri bizim oyuncuyu çekti golü attı, stoperleri 3 kere kırmızı kart alması lazımdı. Ben çıtır ettiler bizi dedik, cezaları ödedik, mahrumiyet cezası aldık. Bizi doğradılar diyen yönetici ceza heyetine verilmedi.



Federasyon bizi yöneten insanlar, biz diyalog kuracağız. Biz onlara onlar bize muhtaç.



FEDERASYONA GÖNDERME



Neden sustuğumuzu biliyoruz ama gerekirse başka eylemler de yaparız ama yapmadık yapmıyoruz. Fenerbahçe olarak Türk sporuna hizmet veriyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk inşallah da olacağız. Şampiyonluğun gitmesinde yönetim olarak bizim de hatamız var. Çifte standart deyince hepsi içine girer çifte standart var, çifte standardın olması en büyük yanlıştır. Yöneticiler de kendilerine bakacaklar standart hale getirmeye gayret gösterecekler. Etmezlerse gezen sene Allah'a havale ettik, bu sene Allah'a havale etmeyebiliriz. Bu kadar net söylüyorum.



FEDERASYON BU İŞLERİ DÜZELTSİN



Federasyon yönetiminden bu işleri düzeltmesini bekliyoruz. Düzelteceklerine inanıyoruz. Biz bunu G.Saray için de söylüyoruz orta sıradaki düşen takımlar için de söylüyoruz. Haksız yere düşenler de oluyor. Adaletsizlikler yapılıyor, Trabzon'a yapıldı, diğer takımlara yapıldı.



Bazı çok iyi hakemlerimiz kafalarında başka düşünceleri var ben bunu çalarsam ne olacak diye düşünüyorlar. Bir takımın stoperi var hakem atamıyor, daha hafifini çalıyor, daha ağırını atamıyor. Hakemlerin bunu çözmesi lazım. 15 sene kötü hakemleri gördük, bu hakemler iyi hakemler ama yanlış hata yapıyorlar. Bir rekabet ortamı yaratılıp hakemlerin kendine çeki düzen verilmesi lazım.



Video hakem güzel bir şey.



KOMBİNELERDE 30 BİNİ BULURUZ



Geçen sene bugünlerde kombine bilet satışımız 5 bin 200 idi, bu sezon için kombine satışları itibariyle 7 bin küsür oldu. Birkaç antrenman maçı yaptıktan sonra bizim hedefimiz 30 bin civarında. Biz 30 bini buluruz, hiçbir endişemiz yok.



TARAFTAR TRİBÜNE DÖNMELİ



Fenerbahçe tribünlerini tüm gruplara aştık herhangi bir problem yok. Taraftar sahip çıkacağına inanıyorum. Taraftar olmadan bu başarı da olmaz. Mutlaka taraftar gelecek. Ama şöyle taraftar eskiden en kötü gününde nasıl sahip çıktıysa 'eskiden bir G.Antep maçı yaşadık 3-0 mağlupduk taraftar sayesinde 4-3 kazandık. Taraftar o taraftar, o taraftar da gelecek.



BİZİM GİBİ BİR TEK BARCELONA ÖRNEĞİ VAR



Bizim gibi tek Barcelona örneği var. Basketbola diğer branşlara büyük yatırımlar yapsın. Olimpiyatlar için oyuncular hazırlansın. Yalnız Barcelona var, bir de biz varız.



RODRİGUİNHO'YU ALMAYA ÇALIŞTIK, AMA OLMADI



Geçen sene devre arasında Rodriguinho'yu almaya çalıştık, ama adam patlama yaptı. Brezilya'nın en iyi oyuncusundan biri haline geldi. 6-7 saat bekledik, yapamadık başkanları bırakmadı.



Mehmet Ekici transferiyle ilgili olarak Olcay Şahan'ın nasıl gitti bedavaya diye basının yargılaması lazım. Advocaat dedidiği gibi engellediler. Rakiplerini yeneceksin yenmezsen konuşamazsın. Kendi sahasında 21-13 puan kaybedilir mi.



Valbuena ve Dirar'a bonservis bedeli ödedik, Kameni'ye bonservis bedeli ödemedik. Alacağına karşılık bonservisini aldı Kameni.



Hatem Ben Arfa için çok uğraştık getirememiştik. Bu takıma Hatem Bern Arfa'yı getirirsen nerede oynatacaksın. Şu anda gündemimizde değil.



Ahmethan Köse ve Oğuz Kağan diye iki genç oyuncumuz var. Çok iyiler. Belki bir kapı kapanır diğer kapı açılır hayat böyle.



Psikolojik olarak her defasında emek verdik geldik kendi sahamızda puan kaybettik. 2-3 maçı vermeseydik son ana kadar başa oynardık. Türkiye'de şampiyonluk hem çok zor hem de çok kolay, Rakiplerimizin de aksadığı günler oldu.



MELLİ'Yİ ALIYORUZ



Bizim en büyük belamız NBA. Datome'ye teklif yaptılar, adamlığından uzattı, 450 bin Euro daha fazla verdiler. Bogdanovic gitti 36 milyon üç yıllık. Melli diye bir oyuncu onu alıyoruz. NBA'den net 2.5 milyon Euro verdiler, ama Obradovic'i tercih edecek. Vesely takımda kalacak, Udoh'a NBA'den teklif var, ama çözüyoruz. O da kalacak.



SİNAN GÜLER F.BAHÇELİ



Sinan Güler'i G.Saray'lı olarak görmüyorum ki Fenerbahçeli o. Ciddi Fenerbahçeli. Rahmetli Özhan Canaydın açıkladı, 'Bu çocuk çok dürüst Fenerbahçeliyim' dedi. Daraşşüfaka'dan Beşiktaş'a geçti. Tanjevic'e dedim ki şunu al, Tanjevic'in yaptığı tek hatadır onu almamak. Çocuk genç biraz daha oynasın."