Galatasaray, tahkimden umduğunu bulamadı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 3 Mart’ta verdiği karara itiraz eden sarı-kırmızılı kulübe Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’ndan da ret cevabı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Akhisar Belediyespor’a giden ve alacakları için başvuruda bulunan Olcan Adın için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray’ın futbolcuya 2.9 milyon Euro ödemesine karar vermişti. Ünal Aysal dönemini örnek gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Tahkim Kurulu’na itiraz ederek "Bir önceki yönetim, futbolcu Olcan Adın’la 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 milyon Euro gibi kabul edilemez sözleşme şartlarında anlaşmıştı. Sözleşmesi feshedilen oyuncu bu parayı hak ettiğini düşünüyorsa neden Akhisar’a 250 bin euro’ya imza attı" diyerek 2 yıl için Olcan Adın’a 500 bin Euro ödenmesi gerektiğini ifade etmişti.
OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Yapılan itiraz sonucunda konuyu gündemine alan Tahkim Kurulu, bugünkü toplantısında futbolcu Olcan Adın’ı haklı buldu. İncelenen itiraz sonucunda Galatasaray’ın itirazının reddine ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nın karanının onanmasına oybirliğiyle karar verildi. Alınan bu kararın ardından Galatasaray, Olcan Adın’a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak.
Olcan Adın ile Galatasaray arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği kararların onanmasına oybirliğiyle karar verildi. Karara göre Galatasaray, Olcan Adın’a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak
Galatasaray, tahkimden umduğunu bulamadı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 3 Mart’ta verdiği karara itiraz eden sarı-kırmızılı kulübe Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’ndan da ret cevabı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Akhisar Belediyespor’a giden ve alacakları için başvuruda bulunan Olcan Adın için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray’ın futbolcuya 2.9 milyon Euro ödemesine karar vermişti. Ünal Aysal dönemini örnek gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Tahkim Kurulu’na itiraz ederek "Bir önceki yönetim, futbolcu Olcan Adın’la 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 milyon Euro gibi kabul edilemez sözleşme şartlarında anlaşmıştı. Sözleşmesi feshedilen oyuncu bu parayı hak ettiğini düşünüyorsa neden Akhisar’a 250 bin euro’ya imza attı" diyerek 2 yıl için Olcan Adın’a 500 bin Euro ödenmesi gerektiğini ifade etmişti.
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