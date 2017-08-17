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Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, İngiltere firması Sci-Mx Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, İngiltere firması Sci-Mx Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sci-Mx Nutrition firmasının, Galatasaray'ın sporcu gıdaları resmi tedarikçisi olduğu kaydedildi.

Galatasaray Kulübü ile Sci-Mx Nutrition arasındaki sponsorluk anlaşmasının detaylarının, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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