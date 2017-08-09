Başkan Özbek ile Arda'nın menajeri Ahmet Bulut İstanbul'da bir araya geldi. Feghouli ve Asamoah için de Bulut'a yetki verildi. Taksim'deki buluşmada taraftarların önce 1 yıllık kiralık sözleşme üzerinde konuştuğu öğrenildi

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İstanbul Taksim'deki buluşmada taraftarların önce 1 yıllık kiralık sözleşme üzerinde konuştuğu öğrenildi.



Dana sonraki detaylarda Arda'nın giyeceği forma numarasından satış opsiyonuna kadar birçok maddenin belirleneceği ifade edildi.



Özbek-Bulut zirvesinden Arda Turan'ın transferi için prenispte anlaşma sağlanması bekleniyor.



Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin Feghouli ve Asamoah'ın transferleri için de Bulut'a yetki verdiği ve kısa sürede bu isimlerin de kadroya katılacağı öğrenildi.

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