CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti. Fakat bu iddiayla ilgili Menajer Ahmet Bulut, "Galatasaray ile anlaşmadık" dedi

CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti.



CNN Türk'ün haberi şu şekilde:



Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti.



Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı.



Galatasaray Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı.



Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alacak.



Oyuncunun maaşının 3 milyon eurosunu Galatasaray ödeyecek.



MENAJER BULUT'TAN AÇIKLAMA



Menajer Ahmet Bulut, Arda Turan transferi ile ilgili "Galatasaray ile anlaşmadık" dedi.



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