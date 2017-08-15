CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti.
CNN Türk'ün haberi şu şekilde:
Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti.
Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı.
Galatasaray Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı.
Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alacak.
Oyuncunun maaşının 3 milyon eurosunu Galatasaray ödeyecek.
MENAJER BULUT'TAN AÇIKLAMA
Menajer Ahmet Bulut, Arda Turan transferi ile ilgili "Galatasaray ile anlaşmadık" dedi.
ulusal.com.tr
CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti. Fakat bu iddiayla ilgili Menajer Ahmet Bulut, "Galatasaray ile anlaşmadık" dedi
CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti.
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