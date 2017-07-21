Türk futbol tarihinin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi Galatasaray, İsveç'in orta sıra takımı Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda veda ederek, son dönemdeki kötü sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan ve birçok ilke imza atan Galatasaray, İsveç'in orta sıra ekibi Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda veda ederek adeta dibe vurdu.



Tarihinde birçok önemli başarı bulunan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Milan, Juventus, Paris Saint-Germain ve Monacogibi kulüplere karşı zaferleriyle hatırlanan sarı-kırmızılı ekip, eski günlerinin çok uzağında.

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı 2000 yılında müzesine götürmesi nedeniyle, UEFA organizasyonlarında kupa kaldıran tek Türk takımı unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, ilk kez uluslararası arenada mücadele eden bir ekibe karşı Avrupa kupalarına henüz temmuz ayında veda etmekten kurtulamadı.



"Tromsö faciası"nı unutturdu



Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesi, 2005-2006 sezonunda yaşanan "Tromsö faciası"nı dahi unutturdu.

UEFA Avrupa Ligi 2005-2006 sezonu 1. turunda Norveç ekibi Tromsö ile eşleşen ve düşük bütçeli rakibi karşısında mutlak favori gösterilen sarı-kırmızılı ekip, 2005 yılı eylül ayındaki karşılaşmalarda, deplasmanda 1-0 kaybedip, İstanbul'da 1-1 kalarak elenirken, bu sonuç "Tromsö faciası" olarak adlandırılmıştı.



Tromsö'nün dahi altında bir seviyeye sahipÖstersunds ise sarı-kırmızılı kulübün tarihinde hatırlanmak istenmeyen bir eşleşme olarak kalacak.



Son zafer Juventus'a karşı



Galatasaray, Avrupa kupalarında zafer olanak nitelendirilebilecek son galibiyetini, İtalyan ekibi Juventus'a karşı İstanbul'da aldı.

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.



Juventus zaferinin ardından Avrupa kupalarında 18 maça çıkan Galatasaray, 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, sadece 1 defa rakibine üstünlük sağlayabildi. Sarı-kırmızılı ekip, son 7 Avrupa kupası maçından galibiyet çıkaramadı.