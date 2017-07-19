UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Östersunds'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekibin son dönemdeki Avrupa performansı beklentilerin çok altında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı.



Rakibine ilk maçta 2-0 kaybederek turu sokan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 müsabakayı kazanamazken, son 17 karşılaşmasında ise sadece 1 kez galip gelebildi.



Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.



Son 17 maçta 1 kez kazandı



Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.



Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

