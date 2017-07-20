Galatasaray Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds'la 1-1 berabere kalarak elendi.

İlk yarı



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile İsveç'in Östersunds ekibi arasında oynanan rövanş maçının ilk yarısı 0-0 bitti.



Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik8. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında yükselen Maicon'un kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Keita'da kaldı.

13. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan Sema'nın yaptığı ortada, ön direkte Pettersson'un etkili kafa şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip oldu.

27. dakikada Maicon'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Öztekin'in önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

40. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Linnes'in aşırtmaya çalıştığı topu, Keita iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde Gomes'in yaptığı kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Selçuk İnan'ın soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasında kontrol eden Sinan Gümüş'ün dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Keita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında oluşan karambol sonrası arka direkte topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



