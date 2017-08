Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün gerçekleşen olaylı Divan Kurulu'nun ardından Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden açıklama yayınladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:



"Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Türkiye'nin en başarılı kulübü olmasını sağlayan temel unsur, camianın 112 yıllık köklü bir tarihten gelen değerler etrafında birleşebilmesidir.



Galatasaraylılık hayatın her alanında etik olmak, etik davranmaktır. Dayanışmadır. Özveridir. Misyon yüklenmektir. Açık fikirliliktir. Aynı zamanda mizah duygusudur. Küçükleri korumak, büyüklere saygı göstermektir.



Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olayların tamamen bu bakış açısıyla ve Galatasaray değerleri çerçevesinde ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.



Şahsım ve yönetim kurulum adına Galatasaray Spor Kulübü'nün 36. başkanı olduğum ilk günden beri düzenlenen tüm Divan Kurulu Toplantıları'na iştirak ederek, Galatasaray'ın en üst düzeydeki temsil heyetinin fikirlerini aldım.



O toplantılarda yapılan tüm eleştirileri can kulağıyla dinledim. Kürsü hürriyeti çerçevesinde yapılan her tenkidi, bana verilen bu kutsal emanetin bir şeref payesi olarak sahiplendim.



Ancak bugün gerçekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda özellikle bazı konuşmacıların sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirebilmem mümkün değildir. Birkaç konuşmacının 'terbiye sınırlarını fazlasıyla aşan konuşması' olarak geçiştirmem de asla söz konusu olamaz.



Yapılanlar Galatasaray Tarihi'ne sürülmüş kara bir leke, Ali Sami Yen'in emaneti olan makama yapılmış bir hakaret, Galatasaray'a zarar vermek için gerçekleştirilmiş büyük ve açık bir provokasyondur.



Bu provokasyona imza atanlar Galatasaray Tarihi'nde layık oldukları yeri alacaktır.



Herkes şunu çok iyi bilsin: Doğru bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Büyük Galatasaray Ailesi'nden aldığımız güçle ve her geçen gün daha da kenetlenerek 21. şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz.



Saygılarımla



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek"