Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan Fransız golcünün de yer aldığı belirtildi. Gomis'in bireysel antrenman programı doğrultusunda özel bir çalışma yaptığı bildirildi.



Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, pas, hareket ve topa sahip olma çalışması ile devam ettiği aktarıldı. Orta çalışması ile süren antrenmanın son bölümünde ise futbolcuların iki ceza sahası arasında 10'a 10 çift kale maç yaptığı kaydedildi.



Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek ve saat 15.00'te yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'nın Bratislava kentine hareket edecek.