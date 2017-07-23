Östersunds darbesi Galatasaray'da bulanık olan suları iyice karıştırdı. Igor Tudor kadar Başkan Dursun Özbek de hedefte yer alıyor.

Son dönemde camia ve taraftarların desteğini kaybeden ve eleştirilerin odağında yer alan Özbek'i yöneticiler de terk etti. Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında "İstifa" müessesi gündeme getirilecek.



Cengiz Özyalçın'ın başını çektiği grup, "Biz bu işi beceremiyoruz" diyerek Galatasaray'ın önünü açmayı teklif edecek. Başkana, "İşler daha da karışmadan istifa edelim" önerisinde bulunacak. Özbek'in "istifa"ya karşı çıkması durumunda ise G.Saray tüzüğünün 130. maddesi devreye girecek.



BİR AY İÇİNDE SEÇİM



Madde 130'da, "Seçimle gelen yönetim; yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Olağanüstü Genel Kurul, bir ay içinde seçim yapılması için olağanüstü toplantıya çağrılır" deniyor.



Bu çağrının yapılmaması durumunda ise, kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine, Sulh Hukuk Hâkimi, kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişinin, 15 gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıracak. Bu karar sonrasında ise seçim yapılması zorunlu olacak.



ÖZBEK YENİDEN ADAY!



G.Saray'da iddialar birbirini kovalıyor... Bu iddialardan birisi ise Başkan Dursun Özbek'in istifa planına karşı erken seçim kararı alması... Kendisine karşı yönetim içinde oluşan grubu kırmak için Özbek, Salı günü "Erken seçim kararı aldım" diyecek. Yeniden adaylığını koyacak. Güçlü bir yönetim kurulu listesi yapacak ve yola devam edecek.



DİĞER İKİ İSİM KİM OLACAK?



Galatasaray yönetimi zaten ciddi şekilde yara almıştı. Daha önce asil üyelerden Cüneyt Tanman, Fatih İşbecer, Tayfun Demir; yedek üyelerden ise Selim Arda Üçer istifasını vermişti. 130. maddenin hayata geçmesi için bir furya olması bekleniyor.



Daha önce istifa eden ama geri dönen Nasuhi Sezgin ve beklendiği gibi istifa etmesi durumunda Özyalçın dışında, lisenin yönetim içindeki adamı olarak bilinen Alper Narman ve iki isim daha istifasını verirse Özbek yönetimi düşecek..



(Sabah)