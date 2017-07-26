Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve takım kaptanı Selçuk İnan, Point Otel'de görüştü.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda şok bir şekilde veda eden ve taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan yeni sezon için takım atmosferini düzeltme çabaları da sürüyor.



Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için şu ana dek Belhanda, Mariano, Maicon ve Gomis'i kadrosuna katan, birçok isimle de temaslarını sürdüren Galatasaray'da bugün kritik bir zirve gerçekleşti.



Başkan Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve takım kaptanı Selçuk İnan, bir saati aşkın süre Point Otel'de toplantı gerçekleştirdi.



Gerçekleşen zirvede, takımın içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmanın yolları konuşuldu. Kaptan Selçuk'a takım içindeki problemlerin sorulduğu görüşmede bunun dışında birçok konu da gündeme geldi.



Toplantıda bir saatin sonunda Selçuk İnan görüşmeden ayrılırken Başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün, toplantıya devam etti./goal.com





