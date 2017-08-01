Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...

Galatasaray'da Lucescu seferi

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya gitti.

Galatasaray'da Lucescu seferi

Galatasaray Kulübü, futbol takımında genel koordinatörlük görevine getirmek istediği Rumen teknik adam Mircea Lucescu için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal'ın geçen hafta Romanya'da bir araya geldiği Lucescu için başkan Dursun Özbek de devreye girdi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek için Romanya'ya gitti.

Dursun Özbek, yapacakları görüşmede Rumen teknik adamı ikna etmeye çalışacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #lucescu #Dursun Özbek
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yelkenciler olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor
Sonraki Haber
Fulden Uras ameliyata alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.