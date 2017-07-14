Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup oldu.



Jamtkraft Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ghoddos ve 90+2. dakikada Hopcutt kaydetti.



Öte yandan karşılaşmanın 78. dakikası oynanırken sahaya bir taraftar girdi. Güvenlik güçlerinin sahaya giren kişiyi oyun alanından çıkarmasıyla mücadele kaldığı yerden devam etti.



Bu mücadelenin rövanşı 20 Temmuz Perşembe günü Türk Telekom Arena'da oynanacak.

Galatasaraylı Linnes: "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı"

"Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, deplasmanda 2 - 0 yenildikleri Östersunds maçının ardından Doğan Haber Ajansı'na konuştu.



UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a konuk olan Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu zora soktu.



Maç sonrası DHA'ya konuşan Sarı-kırmızılı futbolcu Linnes, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi.



Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;



"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

STAT: Jamtkraft Arena



HAKEMLER: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero Sevilla, Cesar Manuel Noval Font, Mario Melero Lopez



ÖSTERSUNDS: Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Widgren, Mensiro, Mukiibi (Bergqvist 75), Sema (Somi 88), Bachirou, Nouri, Gero, Ghoddos (Hopcutt 80)



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ahmet, Maicon, Carole, Yasin, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Gomis (Eren 69), Sinan (Emrah 87)