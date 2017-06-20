Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmaları ve tempolu koşuların ardından çift kale maç yapıldı.



Sarı-kırmızılılar, hazırlıklara yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.