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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmaları ve tempolu koşuların ardından çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklara yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Galatasaray #futbol #antrenman
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