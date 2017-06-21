Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcular, sekiz dakikalık tempolu koşu ve 10'a 10 iki jokerli topa sahip olma çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçla tamamladı.



Sarı-kırmızılılar, hazırlıklara yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.