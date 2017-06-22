Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Açıklamada, futbolcuların dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanın bir sonraki bölümünde, 10'a 10 topa sahip olma çalışması üzerinde durulduğu ifade edildi. Antrenmanın ana kısmında ise dar alanda 11'e 11 maç yapıldığı aktarıldı.



Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.