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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, dört takım halinde, havada sektirerek top taşıma ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, 5'e 5 dar alanda minyatür kaleli sonuçlandırma idmanıyla tamamladıkları bildirildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Galatasaray #futbol #antrenman
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