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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda, topa sahip olma ve hızlı koşu çalışmasının ardından baskı oyunları üzerinde duruldu.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

Galatasaray, bugün idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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