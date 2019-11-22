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Galatasaray'da yıldız isim sezonu kapattı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu  Christian Luyindama sol diz ön çapraz bağları koptu.

SPOR 22.11.2019, 14:28
Galatasaray'da yıldız isim sezonu kapattı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Christian Luyindama #Demokratik Kongo Cumhuriyeti #Gambiya #sakatlık
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