Medipol Başakşehir'in yeni transferi kaleci Mert Günok, "Hem benim hem de Başakşehir ailesinin hedefleri doğrultusunda güzel günler geçireceğimizi düşündüğüm için buraya geldim." dedi.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi kaleci Mert Günok, Galatasaray'ın da kendisi için teklifte bulunduğunu ancak turuncu-lacivertli takımı seçtiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki file bekçisi, Medipol Başakşehir'e transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uzun süreli bir sözleşme imzaladık. Hem benim hem de Başakşehir ailesinin hedefleri doğrultusunda güzel günler geçireceğimizi düşündüğüm için buraya geldim. Zaten başarılı olan bir kulübün daha fazla başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



Transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın etkili olduğunu anlatan Mert, "Galatasaray'dan da bir teklif vardı. Abdullah hocanın burada bulunması, benim ve Medipol Başakşehir ailesinin başarıya aç olmamız ve bu doğrultuda geçen seneki takımın üzerine konulması, transferimde önemli bir etkendi. En önemli etken tabii ki Abdullah hocaydı. Bütün takımlarımız değerli. Bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ben de Medipol Başakşehir'i seçtim." ifadelerini kullandı.



"Bursaspor'da forma şansı gelmedi"



İki sezon kaldığı Bursaspor'daki ikinci senesinde, sık teknik adam değişiklikleri nedeniyle kendisine forma şansı verilmediğini belirten Mert, şunları söyledi:

"Bursaspor'da arkadaşlık çok güzeldi. Futbolcular arasında çok güzel bir bağ vardı ama bazen olmayınca olmuyor. Geçen sezon yaşanan sık hoca değişiklikleri takımı etkiledi. Bu yüzden de forma şansı bulamadım. Kötü dönemlerden sonra oyuncularda da bir değişiklik olması gerekiyor ama hocalar çok değiştiği için bana forma şansı gelmedi. Aslında oynayacağım zamanlar olmuştu. Artık o sayfayı kapattım. Benim için yeni bir sayfa açıldı."