Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından, sözleşmesi sona eren Charlotte Leys için teşekkür mesajı yayımladı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Belçikalı voleybolcunun iki sezondur Galatasaray forması giydiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:



"Charlotte Leys'in kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. 2015'ten beri yaşadığımız başarılarda katkısı, kişiliği ve yetenekleriyle Galatasaray ailesinin bir parçası olduğunu gösteren Leys'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."