Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından, sözleşmesi sona eren Charlotte Leys için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Belçikalı voleybolcunun iki sezondur Galatasaray forması giydiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Charlotte Leys'in kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. 2015'ten beri yaşadığımız başarılarda katkısı, kişiliği ve yetenekleriyle Galatasaray ailesinin bir parçası olduğunu gösteren Leys'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından, sözleşmesi sona eren Charlotte Leys için teşekkür mesajı yayımladı.