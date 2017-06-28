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Galatasaray'dan Leys'e teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Leys'e teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncularından, sözleşmesi sona eren Charlotte Leys için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Belçikalı voleybolcunun iki sezondur Galatasaray forması giydiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Charlotte Leys'in kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. 2015'ten beri yaşadığımız başarılarda katkısı, kişiliği ve yetenekleriyle Galatasaray ailesinin bir parçası olduğunu gösteren Leys'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Galatasaray Kadın Voleybol Takımı #Galatasaray #Charlotte Leys
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