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Galatasaray'dan TFF'ye 'Tudor' tepkisi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Etik Kurulunun, teknik direktör Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'dan sarı-kırmızılılara geçmesiyle ilgili uyarı cezası verdiğini belirterek, uygulamayı eleştirdi.

Galatasaray'dan TFF'ye 'Tudor' tepkisi

Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulunun, teknik direktör Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'dan sarı-kırmızılılara geçmesiyle ilgili uyarı cezası verdiğini belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.

Ural Aküzüm, "Kimse Galatasaray'a dürüstlük öğretemez" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, uyarı cezası kararını sert bir şekilde eleştirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Galatasaray'ın Tudor ile 8 ay önce yaptığı sözleşmenin TFF tarafından tescil edildiğini aktararak, "Etik Kurulu, son derece taraflı bir karar almıştır. Galatasaray bundan 8 ay önce teknik direktörünü seçmiş, hukuka ve talimatlara uygun olarak sözleşmeyi imzalamış, bu sözleşme de TFF tarafından tescil edilmiştir. Ortada kurallara, talimatlara hele dürüstlüğe aykırı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Türk futbolunun en temiz ve etik değerlere en çok önem veren kulübü olduğunu savunan Aküzüm, "Federasyon kurullarının tarafsızlıktan uzak kararları artık çekilmez hale gelmiştir. Kurullar tarafında değişim ve reform şarttır. Verilen kararlar, kitaba değil kişiye ve kuruma göre belirlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #TFF
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