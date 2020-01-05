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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

SPOR 05.01.2020, 10:03
Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda izinli olan Yuto Nagatomo yer almadı. Japon futbolcu, yarın İstanbul'a gelerek çalışmalara katılacak.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
#Galatasaray #fatih terim
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