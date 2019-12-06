Galatasaray ile Emlak Konut GYO arasında yeni anlaşma

Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Galatasaray Kulübü ile Emlak Konut GYO arasında imzalanan yeni protokol duyuruldu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

Mustafa Cengiz, Florya arazisiyle ilgili imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin, "Florya bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, yuvamız, çalışma alanımız. Bunun bize kazandırılması çok önemli bir hizmet. İhalenin realize olduğu 2018 Mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. Evimizin bedelini ödeyerek sahip oluyoruz. Bütün herkesin bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim. 120 milyon lira, artı gider ödeyeceğiz." diye konuştu.

Alınan karardan dolayı sarı-kırmızılı futbol takımının çok mutlu olduğunu kaydeden Cengiz, "Florya eski durumuna gelecek. Orada kapalı bir spor salonumuz var, onu daha iyi hale getireceğiz. Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi. Yatırım yapamıyorduk, bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla en mümtaz hale getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Alınacak her konut Galatasaray'a artı olarak gidecek"

Riva projesinde ise satışı yapılacak konutların Galatasaray'a fayda sağlayacağını anlatan Cengiz şunları söyledi:

"Bizim Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerekli. Riva, İstanbul'un ulaşım açısından, depreme dayanıklılık açısından en değerli yerlerinden biri. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Camiamızın mutlaka burada 1400'e yakın konuttan almasını istiyorum. Alınacak her konut Galatasaray'a artı olarak gidecek. Burada konut sahibi olmak hem çocuklarımızın geleceği hem de bir spor camiasının geleceği için çok önemli. Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz burada. Uzun yıllardan beri süren ve maalesef fiziki nedenlerden ötürü çıkamadığımız Florya'ya tekrar dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Bunun temelinin oluşumunu sağlayan, Riva'yı bize kazandıran Selahattin Beyazıt'a teşekkür ediyorum. Bu araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkür ediyorum."

Gedikli: "120 milyon lira Galatasaray tarafından ödeniyor"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Kulübü ile 2016'da sarı-kırmızılıların Florya ve Riva arazilerini geliştirmeye yönelik bir protokol imzaladıklarını, Riva'da inşaat ve satış faaliyetlerinin devam ettiğini ancak Florya protokolünün 9. ayın sonunda feshedildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sorunun çözümüne yönelik yoğun görüşmeler neticesinde şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübünün ortak menfaatleri doğrultusunda yeni bir protokol imzaladık. Bu protokolde Florya arazisinin Galatasaray'a iade edilmesine karar verdik. Buna karşılık, Florya arazisinin 120 milyon lira tutarında bizim üzerimizdeki ödeme yükümlülüğü Galatasaray tarafından anlık bankaya ödeniyor. Şirketimiz tarafından yapılan masraflar Galatasaray tarafından ödeniyor. Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine aynı sözleşme kapsamında aynı şartlarda devam ediyoruz. Bunlar üzerinde mutabakata vararak bir protokol imzaladık. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak teslim edeceğiz. İki tarafın kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz."

Riva'nın deprem konusunda en güvenli bölgelerden biri olduğunu belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise "Projemiz özel bir noktada yer alıyor. İstanbul'un jeoloji haritasında zemin yapısı açısından sağlamlık düzeyi iyi bölgelerden biri. Anadolu yakasının kuzeyinde yer alan projemiz Riva'yı yatırımcılarımıza güvenli bir yaşam sunmak için tasarladık." diye konuştu.

Bu arada, toplantının ardından, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, projede yapılan örnek daireleri gezdi.