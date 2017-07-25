Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenmesinin şampiyonluk yarışı için avantaja dönüşebileceğini söyledi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, yeşil-siyahlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarında kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Buruk, zaman zaman büyük takımların Avrupa kupalarından erken elenebildiğini belirterek, "Sezona çok erken başlıyorsunuz ve takımınız hazır değil. Çok transfer yapmışsınız ve rakip takım liginin belirli bir kısmını oynamış ve sizden daha hazır durumda. Tabii ki aradaki kalite karşılaştırılmaz ama bir tarafta takım olgusunu yakalamış, bir taraf bunu yakalayamamış. Böyle durumlarda bu gibi şanssızlıklar olabiliyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın turu ilk maçtaki sonuçla kaybettiğini aktaran Okan Buruk, "Galatasaray turu ilk maçta kaybetti. İki ayaklı maçlarda 2-0'lık mağlubiyetten dönmek çok zordur. Galatasaray'ın Avrupa'dan erken elenmesi ligde avantaja dönüşebilir. Avrupa'dan elenen takımların tek kulvarda gitmesi lig için avantaj olabiliyor. Tabii ki Galatasaray gibi bir takımın böyle elenmesi imaj olarak çok sarsıcı bir şey. Bu sadece Galatasaray'ın başına gelmiyor. Yine de Galatasaray'ın böyle elenmesi kötü bir görüntü." şeklinde konuştu.



"Özer'e başka takımlarla görüşmesi için izin verdik"



Geçtiğimiz sezonki kadrolarından Cikalleshi, Vaz Te ve Custodio gibi isimleri kaybettiklerinin altını çizen Okan Buruk, şöyle konuştu:

"İlk plan elimizdeki oyuncularımızı tutmaktı ama bu anlamda tam başarılı olamadık. Bazen şartlar sizi aşıyor. Cikalleshi kiralıktı Başakşehir'e geri döndü, sözleşmesi biten Vaz Te gitti, Özer de kendi planları olduğunu söyledi. Özer'e başka takımlarla görüşmesi için izin verdik. Özer bizim oyuncumuz ama takımımızla birlikte burada değil. Erzurum kampına da katılmadı. Ayrıca takım kaptanımız Custodio da futbolu bıraktı."



"Hedefimiz Paulo Henrique'yi ayağa kaldırmak"



Yeni transferleri hakkında da konuşan genç teknik adam, şunları söyledi:

"Helder Barbosa, Erzurum'da aramıza katıldı. Paulo Henrique burada bize katıldı. Özellikle hücum hattında eksilen oyuncularımız oldu. Geçen sene son 9 maç takıma katılmıştım ve çok iyi bir dönem geçirmiştik. Ön bölgeye transfer ihtiyacımız var. Kampta oyuncularımızın performansına göre 3-4 oyuncu daha alabiliriz. Yüzde 70 lige hazır bir takımımız var, gelen oyunculara da çok güveniyoruz."



Okan Buruk, geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'da da oynayan Henrique'nin geçtiğimiz sezonki performansının kötü olduğunu bildiklerini ancak oyuncunun potansiyeline inandıkları için kadroya kattıklarını anlattı.



Brezilyalı futbolcunun geçtiğimiz sezon maç ve gol sayısının Türkiye'deki döneminin altında olduğunu belirten Buruk, "Henrique çok önemli bir transfer olarak Çin'e gitti. Çin'de de iyi başlamıştı ama sakatlık geçirdi. Yabancı sayısından dolayı dışarıda kaldı. Daha sonra takımına Demba Ba geldi, forma şansı azaldı. Son olarak Portekiz ve Brezilya'da oynadı. Bizim hedefimiz Paulo Henrique'yi ayağa kaldırmak. Paulo henüz 27-28 yaşında kaliteli, güçlü, sistemimize uyacak çabuk bir oyuncu." sözlerine yer verdi.



"Geçtiğimiz sezon sıra dışı bir dönem yaşadık"



Erzurum kampının verimli geçtiğini ve Avusturya'da ağırlıklı olarak hazırlık maçı oynayacaklarını aktaran Buruk, bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bıraktığımız yerden başlamak ve daha yukarılara tırmanmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon son 9 maçta inanılmaz bir şey başardık. 7 galibiyet aldık, attığımız gol ortada, 5 maç gol yemedik. Kazandığımız sonuçlar da farklıydı. Bu periyotu yakalayacak takım olacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezon sıra dışı bir dönem yaşadık. Bunu sürdürmek tabii ki çok zor ama kazanma alışkanlığımızı devam ettirmemiz gerekiyor."

"Beş takımın şampiyonluk şansı olacaktır"



Okan Buruk, şampiyonluk yarışı hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu senenin daha çekişmeli geçeceğinin sinyallerini alıyoruz. Çok büyük paralara transferler yapılıyor. Dört büyük takımın yanında, değerli oyuncuları kadrosuna katan Başakşehir var. Beş takımın şampiyonluk şansı olacaktır. Bu takımlar arasına girebilecek bir takım düşünmüyorum. Geçmiş senelere göre, 18 takımın da daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu sene lig daha zor ve çekişmeli olacak."

