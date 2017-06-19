Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu. Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın Östersunds ile ilk maçı 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak." denildi.

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapıldı.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katıldı.



Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki rakibi belli oldu.



Galatasaray, İsveç'in Östersunds ekibiyle karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY'IN İLK MAÇI 13 TEMMUZ'DA



Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın Östersunds ile ilk maçı 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak." denildi.



TFF'DEN AÇIKLAMA



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



UEFA Avrupa Ligi 1 ve 2. ön eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.



Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak temsilcimiz Galatasaray, İsveç'in Östersunds FK takımı ile eşleşti.



Eşleşmenin ilk maçı 13 Temmuz Perşembe günü İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



ulusal.com.tr

