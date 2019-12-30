Galatasaray'ın enleri

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da 26 farklı futbolcu süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer olan Uruguaylı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı.

Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera'yı 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi.

Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano Filho, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

En golcüsü Babel

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Babel'i 3'er golle Radamel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, Sofiane Feghouli 2'şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 3 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi kendi kalesine gönderdi.

En hırçını Marcao

Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak Marcao dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.

İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao'yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Jean Michael Seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.