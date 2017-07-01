Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelin sahasında basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla devam eden antrenmanda, daha sonra iki takım halinde taktik ve pozisyon çalışmasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanın son bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışması yapıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot ile antrenman maçı yapacak.



Serdar Aziz baba oldu



Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz baba oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar ve Tuğçe Aziz'in oğlu Yaman Ali Aziz'in dünyaya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaman Ali bebeğe Galatasaray ailesine 'hoş geldin' der, Aziz ailesini tebrik ederiz." denildi.