Sarı-kırmızılıların yoğun tempoda geçen antrenmanında teknik direktör Tudor'un futbolculara yaptığı uyarılar dikkati çekti

Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde sabah salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, akşam sahada yaklaşık 2 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmandan başında teknik direktör Igor Tudor'un saha içinde kısa bir toplantı gerçekleştirdiği futbolcular, koşunun ardından gruplar halinde dar alanda top kapma ve saklama çalışması yaptı.

Daha sonra geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yoğun tempoda geçen antrenmanda, Igor Tudor'un oyunu sık sık durdurarak futbolculara uyarılarda bulunması dikkati çekti. Hırvat teknik adam, özellikle pozisyon alma konusunda oyuncuları uyardı.

Antrenmanın tamamlanmasından sonra yeni transfer Bafetimbi Gomis, 10 dakikalık özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Önceki günkü antrenmanda aldığı darbe nedeniyle dizinde ödem oluşan ve ağrıları bulunan Ahmet Çalık, çalışmaya katılmadı. Sahada kısa bir süre koşu yapan Ahmet'in yarın takımla çalışacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



Kamp programında değişiklik

Galatasaray'ın Slovakya'da gerçekleştirdiği kamp programında değişikliğe gidildi.

Sarı-kırmızılı takımın, Samorin'de 8 Temmuz'a kadar planladığı kamp 12 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Galatasaray'ın Avusturya'da Rus ekibi Zenit ile 8 Temmuz'da oynamayı planladığı hazırlık maçının da iptal edildiği, aynı gün başka bir takımda Macaristan'da maç yapılacağı bildirildi.