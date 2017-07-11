FETÖ'nün 'ümitçi'lerine baskın
FETÖ'nün 'ümitçi'lerine baskın
Flaş: O gün tamamen ücretsiz olacak
Flaş: O gün tamamen ücretsiz olacak
Fikret Hakan hayatını kaybetti
Fikret Hakan hayatını kaybetti
Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar

Galatasaray'ın transfer atağı devam ediyor

Galatasaray Kulübü, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Galatasaray'ın transfer atağı devam ediyor

Daha önce Belhanda ve Maicon'da olduğu gibi Galatasaray ismini duyan Brezilyalı futbolcu hemen 'tamam' diyerek kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

Galatasaray, İspanyollara 4 milyon avro teklif ederken, Sevilla'nın istediği rakamla arasında fazla fark olmadığı öğrenildi.

Kulüplerin pazarlık aşamasında olduğu öğrenilirken, Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon avro garanti ücret vereceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray #transfer #mariano ferreira
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TSK'dan Mardin ve Hakkari kırsalına hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Gümrüklerdeki yoğunluk bitecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.