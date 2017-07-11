Galatasaray Kulübü, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Daha önce Belhanda ve Maicon'da olduğu gibi Galatasaray ismini duyan Brezilyalı futbolcu hemen 'tamam' diyerek kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.



Galatasaray, İspanyollara 4 milyon avro teklif ederken, Sevilla'nın istediği rakamla arasında fazla fark olmadığı öğrenildi.



Kulüplerin pazarlık aşamasında olduğu öğrenilirken, Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon avro garanti ücret vereceği belirtildi.