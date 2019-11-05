Galatasaray Kulüpler Birliği Vakfı ile yeni sayfa açtı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildiği olağanüstü genel kurul toplantısına yeni bir sayfa açıldığı düşüncesiyle katıldığını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulun ardından Mustafa Cengiz ve başkan yardımcılığına seçilen Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfından yaklaşık 1 yıl önce yapılan hakem bildirisinin ardından toplantılara katılmadığını hatırlatan Cengiz, "Yeni bir dönem ve yeni bir seçim var. Türk futbolu için yeniden bir yapılanma için fırsat olduğu düşüncesiyle bu toplantıya katıldım. Yeni bir beyaz ve temiz sayfa açılmasına gerektiği inancımızla Kulüpler Birliğinin yeni dönemdeki toplantısına katıldık. Yeni dönemde masa temizlenir, yepyeni beyaz bir sayfa açılır ve Türk futbolu için mücadeleye devam edilir. Tabii ki her kulübün kendi çıkarları ve çalışması vardır ama ortak çalışmanın platformu Kulüpler Birliğidir." diye konuştu.

Kulüpler Birliğinin mali konularla ilgili çalışması gerektiğini aktaran Cengiz, "Kulüpler Birliğinin bir şirket haline gelerek yayın hakları ile futbolla ilgili bütün mali meseleleri üstlenmesini bekliyoruz. İspanya'da olduğu gibi Kulüpler Birliğinin profesyonelce kurulan sistemle Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yine düzenleyen, yol gösteren bir kurum olacak ama kesinlikle önümüzdeki dönem kulüplerin gelirlerinin artırılması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, gündemdeki vergi düzenlemesinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemedeki vergi yasasında kulüpler aleyhine oluşabilecek durumların hızla düzeltilmesi amacıyla komisyon kuruyoruz. Verginin mutlaka özellikle amatör sporlara destek bölümünün düzeltilmesi konusunu gündeme getireceğiz. Siyasiler de buna olumlu yaklaşıyor. Bu konunun Türk amatör sporuna zarar vermemesi gerek. Yüz binlerce sporcu, kulüpler bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerin devamı için mutlaka amatör sporlara vergi desteğinin devam etmesini diliyoruz. Bizi bir araya getiren, ortak paydalarımız. Yeni bir sayfa açtık. Eskiden yapılan bildirilerin yok olacağı, birliğin kardeşçe düzen içinde sürmesini diliyoruz."

UEFA'nın asker selamı soruşturması

Mustafa Cengiz, UEFA'nın, uluslararası müsabakalardaki gol sevincini asker selamıyla yaşayan A Milli Takım oyuncuları ile Medipol Başakşehirli futbolculara açtığı soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, Batı'nın içinde bulunduğu refah ve huzurlu coğrafya değil. Bizim maalesef sınırlarımızda ciddi sorunlarımız var. Bu ciddi sorunları devletimiz düzeltmeye çalışıyor. Bu düzeltme içindeki aksiyonu Batı'nın anlaması gerekiyor. Batı bunu anlamıyorsa en azından duygusal reaksiyonun militer değil, ulusal karakterinden gelen bir selamlama olduğunu bilmesi gerek. Sosyologlar, genel olarak Türk toplumuna 'asker millet' der ama değil. Türk toplumu giderek bilimsel ve öncü bir güç haline gelecek, bütün dünyaya mührünü vuracak. Biz zorlu bir coğrafyadayız. Bunun doğal tepkilerini de UEFA'nın ve Batı'nın anlayışla karşılaşmasını diliyoruz."

Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın yapacakları Real Madrid müsabakasıyla ilgili ise "Hayırlısı. En iyisi olsun isterim. Galatasaraylı olarak her zaman galibiyet isterim. Teknik direktörümüz ve futbolcularımız bu motivasyonla oraya gitti. İnşallah hayırlısı olur. Avrupa kupalarında yarışan diğer Türk takımlarını da yürekten destekliyorum. Ülke puanı çok önemli bir hale geldi. Bizim hedefimiz bundan sonra 17 kulüp değil, 18 kulübün olması." diyerek sözlerini tamamladı.

Hasan Çavuşoğlu: "18 kulüp olarak burayı yöneteceğiz"

Alanyaspor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkan yardımcısı Hasan Çavuşoğlu, vakfı birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini söyledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarının olağanüstü genel kurula katılmasının önemine değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 18 kulüp başkanı olarak göreve geldik. Her ne kadar başkan ve 2 başkan yardımcısı görevlendirildiyse de 18 kulüp olarak burayı yöneteceğiz. İstanbul'daki üç büyük kulüp başkanımızın aramızda olması çok önemli. Onlardan biri eksik olduğunda birlik ve beraberlik yok demektir. Üçü de burada olduğu zaman birlik ve beraberlik oluyor. Bugün onu sağladık. Hep beraber Türk futbolu adına daha iyi neleri yapabileceğimizin çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biz yönetimdeyiz ama sorunları 18 kulüple birlikte hareket ederek, onlarla her konuyu paylaşarak çözeceğimizin taahhüdünü veriyoruz. Türk futbolu için hayırlı uğurlu olsun."

Çavuşoğlu, UEFA'nın asker selamıyla ilgili başlattığı soruşturmayla ilgili, "Biz, 18 kulüp olarak tepkimizi ortaya koyduk. Bu sadece kulüplere değil Türk ulusuna karşı yapılan bir davranıştır. Bu davranış içinde olan UEFA'ya tepkisiz kalamayız. Gereken deklarasyonu yayınladık ve onun arkasında olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Vergi konusunda komisyon kuruldu

Kulüpler Birliği Vakfı bünyesinde gündemdeki vergi yasasıyla ilgili komisyon kuruldu.

Vakfın yönetim kurulu kararıyla kurulan komisyona yeni başkan Mehmet Sepil başkanlık yapacak.

Komisyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç görev alacak.