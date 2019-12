Galatasaray, kupada son 16 turuna yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda'nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

16. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao'yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

45+1. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

"Galatasaray bugün kendisine yakışanı yapmıştır"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, rakiplerini ciddiye aldıklarını dile getirerek, "Zorlu bir skor vardı ama zorlu bir maç olmadı. Her saniye istediği her şeyi yapabilen hatta ne lazım olursa onu da alabilecek bir Galatasaray vardı. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bana göre Galatasaray bugün kendisine yakışanı yapmıştır. Lazım olan skor için oynadı. Göze hoş gelen bir futbol da sergiledi. Elbette rakibimiz ile dengemiz aynı değil ama bazen de mağlup oluyorsunuz. Bugün ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan, odaklanan, bir an evvel sonucu almak isteyen bir Galatasaray vardı. Bize yakışan neyse onu yaptık." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, maçtan sonra yaşanan gerginlik ve Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Ben ne dediğini bilmiyorum. Açıkçası maçtan sonra beni çok fazla da ilgilendirmiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Biz hasar tespitine bakıyoruz. Daha ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galatasaray camiası, biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz. Karşılığını beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Maçtan sonra bazen böyle şeyler oluyor. Herkes öpüşür, çeker gider." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada rakip teknik ekibine eskiden altyapılarında forma giyen Gökhan Çıra'yı sorduğunu aktaran Terim, "Gökhan Çıra'yı sordum. Bizim genç takımda oynamış. Merak ettim. Fıtık ameliyatı olup, bir hafta sonra yedek soyunduğu için tebrik edecektim. Bizim genç takımda oynamış, sorarım tabii." şeklinde görüş belirtti.

Muslera: O oyuncunun yanına gidip saygı göstermesi gerektiğini söyledim

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, maçın ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, "Ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'da Muslera, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Muslera, karşılaşmanın ardından Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra ile arasında geçen gerginlikle ilgili şunları kaydetti:

"Benim küçüklüğümden, futbola başladığımdan beri gördüğüm ilk şey saygı. Rakiplerime, yetiştiğim camialara ve tüm camialara karşı hep saygı gösterdim. Biliyorsunuz rakip takımdaki bir oyuncu hem de altyapımızdan yetişen bir oyuncu ilk maçtan sonra çok saygısız bir hareket yaptı, biliyorsunuz. Ben maçtan sonra o oyuncunun yanına gidip saygı göstermesi gerektiğini söyledim. Benim rakip teknik direktörle hiçbir alakam yok, sosyal medyada dedikodular dolaşıyor olabilir ama ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim. Çünkü benim çocukluğumdan beri öğrendiğim en önemli şey bu. Ben herkese saygı göstermesi gerektiğini söylüyorum."

Deneyimli kaleci, Gökhan Çıra'ya yumruk attığı iddialarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Eğer birisi 'Muslera gitti, birisine vurdu' diyorsa görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Ancak gösteremez. Çünkü öyle bir görüntü yok. Zaten söylenen şey benim yapıma uygun bir olay da değil, benim karakterim buna müsaade etmez. Sonuçta sahada bizim dışımızda, bir sürü insan var, kadınlar var. Herkese saygılı olmak gerekiyor. Benim ona söylediğim tek şey saygılı olması gerektiğiydi."

Karşılaşma hakkında da görüşlerini aktaran Fernando Muslera, "Rakibimizin ilk maçtan bir avantajı vardı. Rakibimize maksimum seviyede saygı gösterip maksimum seviyede performans göstermemiz gerekiyordu. Son maçta tüm kaptanlar konuşmuştuk. Sorumluluğu almamız gerektiğini söyledik. Bugün de o sorumluluğu aldık. Tur atladığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.