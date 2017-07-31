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Galatasaray'la Akhisar Belediyespor berabere kaldı

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'la Akhisar Belediyespor berabere kaldı

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Mariano da görev aldı.
Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Garry Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile başladı.
Çok sayıda Galatasaray taraftarının da takip ettiği karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüne sahne oldu.
Galatasaray'ın golünü 19. dakikada Garry Rodrigues kaydetti ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Akhisar Belediyespor, 48. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru eşitledi. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Koray Günter, Yasin Öztekin, Eray İşcan, İsmail Çipe maçta forma şansı bulamadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Hertha Berlin ile hazırlık maçı
Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #avusturya #Galatasaray #akhisar belediyespor
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