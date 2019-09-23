Galatasaray, 89. dakikasına kadar önde götürdüğü maçta, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10. dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Donald pasını Jahovic'e aktardı. Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza yayı üzerinden Seri'nin ortasında Babel'in ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı

63. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'dan sekerek Chaaleli'nin önünde kaldı. Chaaleli önünde kalan topu ceza sahası içerisinde bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

66. dakikada orta sahadan Guilherme'nin pasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Andone'nin pasında topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı Lemina'ya verdi. Lemina'nın vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

89. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Acquah'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza yayında iyi yükselen Jahovic, topu ceza sahası içerisinde bulunan Guilherme'ye indirdi. Guilherme'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.