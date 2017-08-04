Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor Kulübüne bonservis bedeli için 7 milyon 500 bin avro, 4 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya da toplam 11 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen Badou Ndiaye ile anlaştığını borsaya bildirdi.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp, Osmanlıspor'a futbolcunun bonservis bedeli için 7 milyon 500 bin avro, ligde, kupada ve Avrupa'da toplam 25 maç oynarsa 750 bin, 50 maç daha oynarsa yine 750 bin avro ücret ödeyecek. Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ndiaye'ye de her bir yıl için 2 milyon 750 bin avro olmak üzere toplam 11 milyon avro garanti ücret ödeyecek.



Ayrıca, Ndiaye'ye TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynadığı maçlarda sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro prim verilecek.



Açıklamada, oyuncunun 15 Haziran 2019'dan itibaren 18 milyon avro karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunduğu da duyuruldu.