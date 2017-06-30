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Galatasaray, olimpik merkezde kamp yapacak

-Sarı-kırmızılı takım, Bratislava'nın Samorin kasabasındaki kamp çalışmasını Avrupa'nın önde gelen spor merkezlerinden X-Bionic Sphere'da gerçekleştirecek

Galatasaray, olimpik merkezde kamp yapacak

Galatasaray Futbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da bugün başlayacak kamp çalışmasını, Avrupa'nın önde gelen spor merkezlerinden X-Bionic Sphere'da yapacak.

Bölgenin uygun iklimi dolayısıyla Avrupa'dan çok sayıda futbol takımının kamp yapmak için tercih ettiği başkent Bratislava'nın 30 kilometre uzağındaki Samorin'de bulunan tesis, birçok spor branşında olimpik düzeyde hizmet veriyor.

Geniş bir alan üzerine kurulu olan tesiste futbol takımları, antrenmanlarını özel çime sahip FIFA standartlarındaki sahada gerçekleştiriyor. Tesiste futbolcuların yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaları için fitness salonları, olimpik yüzme havuzları ve atletizm pistleri bulunuyor.

Trabzonspor'un da geçen sezon hazırlık kampını gerçekleştirdiği spor merkezinde Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp çalışmalarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #slovakya #kamp #Galatasaray #futbol
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