Galatasaray, Onyekuru'nun transfer sürecini tamamladı

Onyekuru'nun transferi için kulübü Monaco'ya 750 bin avro kiralama bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı takım, oyuncuya ise sezon sonuna kadar 650 bin avro verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Onyekuru ve kulübü AS Monaco ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Onyekuru geçen sezon da Galatasaray forması giymiş ve 31 Süper Lig maçında 14 gol atmıştı.