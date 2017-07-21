Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds takımına elenmesi İsveç basınında geniş yankı buldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesine İsveç basını geniş yer ayırdı.



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Yüksek tirajlı Aftonbladet Gazetesi sürmanşetinde, "Büyük kulübü eleyen Östersunds'tan müthiş sürpriz" başlığını kullandığı haberin alt başlığında, "Dünya devi Galatasaray'ı yenen Östersunds'un soyunma odasında çılgın kutlama" ifadeleri kullanırken, futbolcu Saman Ghoddos'un, ''Daha önce duymadığım şarkıları söyledik. Eğlenmeye dans etmeye devam edeceğiz. İnanılmaz bir geceydi." sözlerine yer verdi.



Expressen gazetesi maça geniş yer ayırırken, "Sürpriz tamamlandı, Östersunds yoluna devam ediyor" başlığını kullandı. Haberde, "Küçük Östersunds büyük Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden attı." cümlesine yer verilirken İsveç ekibinin teknik direktörü Graham Potter'ın, "Futbolcularımın birlikteliği ve cesurca mücadelesi oyunda en büyük etkendi. Kariyerimin en büyük başarısını elde ettim." ifadelerini kullandı.



İsveç resmi haber ajansı TT ise, "Östersunds sürprizi" başlığıyla abonelere geçtiği haberde, "Östersunds, Türk kulübü Galatasaray'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi dışında bıraktı" cümlelerini paylaştı.