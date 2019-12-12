Galatasaray- Paris Saint-Germain maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi.

İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

4. dakikada PSG gole yaklaştı. Bernat'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sarabia topa gelişine vurdu ve sağ üst köşeye giden topu kaleci Muslera kurtardı.

20. dakikada orta alanda aldığı topla hareketlenen Lemina ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Mbappe'nin pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlığı filelere bıraktı.

35. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın pasıyla sağ çizgide topla buluşan Sarabia'nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

47. dakikada PSG 3-0 öne geçti. Mbappe'nin topuk pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Neymar sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

63. dakikada PSG farkı 4'e çıkardı. Neymar'ın pasıyla hareketlenen Mbappe sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

82. dakikada Donk cezası sahası içerisinde Mbappe'yi düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Cavani kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

PSG, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 5-0 kazandı.

A Grubu'nda lider Paris Saint-Germain puanını 16'ya yükseltirken, son sıradaki Galatasaray 2 puanda kaldı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Paris Saint-Germain ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yoluna devam edecek.