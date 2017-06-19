Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolculardan Ryan Donk, Tarık Çamdal, Endoğan Adili, Volkan Pala, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan da çalışmaya katıldı.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in de izlediği antrenmanda, altyapı oyuncularından Ahmet Batuhan Şen, Kerem Çalışkan, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül ve Melih Gökçimen takımla beraber çalışırken hafif sakatlıkları bulunan Ozan Kabak, Atalay Babacan ve Yunus Akgün idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Bu arada, sezon sonunda milli takım kamplarına giden oyuncular, 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma dahil olacak.

Galatasaray, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kampı için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek.