UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda Östersunds'a elenerek veda eden Galatasaray'da teknik direktör Tudor, istifa etmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "İstifa etsem hoşunuza gider herhalde." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, çok üzüntülü olduklarını söyledi.



Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Igor Tudor, "Bugün elendiğimiz için hepimiz çok üzgünüz. Bizi desteklemek için çok fazla taraftarımız da buraya gelmişti. Oyuncularıma da söyledim. Mücadele ettiler, istediler, ellerinden geleni yaptılar ama yeterli olmadı." dedi.



Sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarına bu kadar erken veda etmesi sonrası taraftar tepkisi hatırlatılıp, istifa etmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Hırvat teknik adam, "İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. Eğer ben de onların yerinde olsam, taraftar olsam, aynı tepkiyi gösterirdim. Bir hoca olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ne olursa olsun, taraftarlar tepkide haklı. Her şeyimizi vermiş olsak da sonuçta elenmiş bir Galatasaray var. Bununla ilgili belki 1 saat konuşabiliriz ama bu taraftara masal gibi gelecektir. Çünkü Avrupa'dan elendik." diye konuştu.



Taraftar tepkilerinin bazı oyunculara da yöneldiğinin hatırlatılması üzerine Tudor, şunları kaydetti:



"Taraftarlar bu tip tepkiler verebilir. Böyle bir sonuçtan sonra normal. Benim maçtan sonra oyuncularıma, 'Elinizden geleni yaptınız. Buradan çıkarken kafanızı dik tutun.' dedim. Bildiğiniz gibi yeni bir takım kuruyoruz. Geçitiğimiz 2 sezona bakarsanız, Galatasaray ligde olması gereken yerlerde değildi. Değişikliklerin yapılması gerekiyor ve 10'a yakın oyuncu gönderdik. Yeni bir takım yapıyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız var ama şunu kabul etmeliyiz; 2-3 haftalık süre hazır olmak için yeterli değil. Bu sürede en iyi seviyedeki Belhanda ve Gomis'i göremeyiz. Son olarak Mariano aramıza katıldı ve 4-5 oyuncu daha gelecek. Şu gerçek de var ki Östersunds ciddi bir takım. Tabii ki bizim seviyemizde bir takım değil ama bu hazırlık döneminde karşılaşılabilecek en ciddi rakipti. Şimdi bu bir bahane gibi geliyor."



"Ben gönderdiğim için gittiler zannedilmesin"



Igor Tudor, başta Wesley Sneijder olmak üzere takımdan ayrılan oyuncularda etkisiyle ilgili olarak, "Benim üzerimde başkan, sonra sportif direktör var. Ben gönderdiğim için gittiler zannedilmesin. Benim böyle bir gücüm yok. Bunda hem fikir olalım. Bir şerif gibi gelip, 'Sen git, sen kal." diyemem. Kararlar ortak alınıyor. Yeni takım kurarken de çok dikkatli olmak gerekir. Bir oyuncuyu sadece siz istemiyorsunuz. Pazarlıklar oluyor. Kadroya 4-5 oyuncu daha gelecek ve mükemmel seviyede bir takım oluşacak." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kendisinin kurmadığı bir takımın başına geldiğini hatırlatan Hırvat teknik adam, "Bu sene ise yeni bir takım oluşturuyoruz. Yeterli bir zamanımız olamadı. Bir anda 10 oyuncu getirmek de kolay değil. Geçen sene ligi 3. bitirseydik, daha fazla zamanımız olacaktı. Gomis ve Belhanda yeterli çalışma süresi bulamadı. İlerleyen zamanlarda herkes Gomis ve Belhanda'nın gerçek performanısını görecek. Bir ay içinde, kadroya 4-5 oyuncunun da katılmasıyla çok daha iyi olacağız. Bunu bahane olarak görmeyin ama realite bu." değerlendirmesinde bulundu.



Yönetimin yarın kendisiyle yolları ayırması halinde ne hissedeceği sorusuna, "Ben bütün sorumluluğu alıyorum ama bu istifa ile ayrı şey." yanıtını veren Tudor, "Transfer politikamızda şaşma olmayacak. Zaten konuştuğumuz oyuncularla imzalar atılmak üzere. Son detaylar kaldı. Tekrar ediyorum. Bu sezon mükemmel bir Galatasaray olacak." diyerek sözlerini tamamladı.