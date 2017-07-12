Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000'de şampiyonluğa ulaştığı bu organizasyonda yarınki Östersunds maçıyla sezonu erken açarken, yeni başarı yakalamak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın İsveç temsilcisi Östersunds ile rakip sahada karşılaşacak Galatasaray, bu kulvarda yeni başarı peşinde.



Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda, o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirirken, adı daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak değiştirilen organizasyonda yeni hedeflerle yola çıkıyor.



Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin iddialı ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.



Sezonu erken açıyor



Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray, resmi maçlara en erken başlayan Türk takımı konumunda.



Daha önce 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında 2. ön eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan sarı-kırmızılı ekip, 6 yıl aradan sonra yine çalışmalara erken başlamak durumunda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nde 74. maç



Sarı-kırmızılı ekip, Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ndeki 74. müsabakasına çıkacak.



Galatasaray, 1999-2000'de şampiyonluk yaşadığı bu kulvarda ilk maçlarını, 1975-76 sezonu 1. turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında yapmıştı.



UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 73 müsabaka oynayan sarı-kırmızılılar, 29 galibiyet alırken, 23 kez rakipleriyle yenişemedi, 21 kez de mağlup oldu.



Bu müsabakalarda rakip ağları 118 kez havalandıran Galatasaray, kendi kalesinde 95 gole engel olamadı.

