Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligine veda etti

alatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi.

İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı.

4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı.

7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.

12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0

15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.

34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi.

42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi.

45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 4-0 önde bitirdi.