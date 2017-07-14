UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Galatasaray, 3. ön eleme turuna çıkması halinde Azerbaycan'ın Inter Bakü ile Lüksemburg'un Fola Esch takımı arasındaki mücadelenin galibi ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Grazile Karadağ'ın Mladost takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri çekilen kuralar sonrasında belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Galatasaray, 3. ön eleme turuna çıkması halinde Azerbaycan'ın Inter Bakü ile Lüksemburg'un Fola Esch takımı arasındaki mücadelenin galibi ile eşleşecek.
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