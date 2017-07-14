15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Whatsapp'ta yeni dönem! Bugünden itibaren herkes artık...
Whatsapp'ta yeni dönem! Bugünden itibaren herkes artık...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri çekilen kuralar sonrasında belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Galatasaray, 3. ön eleme turuna çıkması halinde Azerbaycan'ın Inter Bakü ile Lüksemburg'un Fola Esch takımı arasındaki mücadelenin galibi ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Grazile Karadağ'ın Mladost takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #fenerbahçe #URFA avrupa ligi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bitlis ve Hakkari'de iki terörist teslim oldu
Sonraki Haber
Katar Dışişleri Bakanı el Sani'den askeri üs açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.