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Galatasaray, yarın Asseco Arka'yı ağırlayacak

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı ağırlayacak.

SPOR 17.12.2019, 13:25
Galatasaray, yarın Asseco Arka'yı ağırlayacak

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol TakımıULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı ağırlayacak. 

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Galatasaray Doğa Sigorta, son sıradaki rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesini yapacak.

Kaynak: AA
#Galatasaray Doğa Sigorta #ULEB Avrupa Kupası #Asseco Arka
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