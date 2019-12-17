Galatasaray, yarın Asseco Arka'yı ağırlayacak
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı ağırlayacak.
SPOR 17.12.2019, 13:25
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grubunda 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilemişti.
Galatasaray Doğa Sigorta, son sıradaki rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesini yapacak.
Kaynak: AA
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