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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İzinli olan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder antrenmanda yer almadı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sezon sonunda milli takım kamplarına katılan Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues ve Semih Kaya'nın da yer aldığı, izinli olan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder ise antrenmana katılmadığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Koşu çalışması ile devam eden idmanın, sekize sekiz ve iki jokerli top tutma oyunuyla devam ettiği ve idmanın koşuyla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #idman #Galatasaray #futbol
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