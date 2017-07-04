- Sarı-kırmızılıların yoğun tempoda geçen antrenmanında teknik direktör Tudor'un futbolculara yaptığı uyarılar dikkati çekti - Galatasaray'ın Samorin'de 8 Temmuz'a kadar planladığı kamp 12 Temmuz'a kadar uzatıldı

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