Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Bass gidiyor
Bass gidiyor

Galatasaraylı taraftarlardan Florya'da protesto

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının İsveç'in Östersunds ekibine elenmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak başkan Özbek ve teknik direktör Tudor'u istifaya çağırdı.

Galatasaraylı taraftarlardan Florya'da protesto

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından Florya'da kulüp yönetimi, teknik direktör ve futbolcuları protesto etti.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa defterini kapattığı rövanş maçının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanmaya başlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor ve futbolculara tepki gösterdi.

Güvenlik görevlilerinin önlemler aldığı tesislerin önünde protestoda bulunan taraftarlar, Özbek ve Tudor'u istifaya davet etti. Taraftarlar, bazı futbolcular aleyhine de tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca sözleşmesi feshedilen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile takımın başında görmek istedikleri Rumen teknik direktör Mircea Lucescu lehine tezahürat yaptı.

Futbolcular tesislere gelmedi

Galatasaray'ın teknik heyet ve futbolcuları, taraftarların tepkileri nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelmedi.
Takımı taşıyan otobüs statta bırakılırken teknik heyet ve futbolcular, başka araçlarla Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #florya #Östersunds
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
DEPREMLE SARSILDIK! ACİL SERVİS BOŞALTILDI
Sonraki Haber
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 168 kişi hakkında gözaltı kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.